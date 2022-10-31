Брылин назвал ключевой момент, от которого зависит игра Овечкина в атаке
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Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин рассказал, от чего зависит успех российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в атаке.
«Понятно, что он всегда опасен, когда у него шайба, тем более если он находится в бросковой позиции. Из того матча, что я видел (с «Нью-Джерси». — Прим. «Чемпионата»), всё зависит от тех, кто играет с ним, кто будет доставлять ему шайбу, чтобы он атаковал ворота. Думаю, тут больше именно от этого всё зависит», — сказал Брылин в интервью ТАСС.
В текущем сезоне Овечкин в девяти сыгранных матчах за «Вашингтон» забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Каролиной» в ночь на 1 ноября.
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