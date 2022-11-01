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Овечкину осталось забить один гол, чтобы повторить рекорд НХЛ по голам за один клуб

Овечкину осталось забить один гол, чтобы повторить рекорд НХЛ по голам за один клуб
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).

В этой игре российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Благодаря этому голу 37-летний форвард сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. В активе Александра стало 785 точных броска, тогда как Хоу забросил 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».

Примечательно, что Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». В свою очередь, Хоу ещё 15 шайб забросил в составе «Хартфорд Уэйлерз», в результате чего общее отставание Александра от Горди в списке снайперов составляет 16 голов.

Неберущийся выстрел! Овечкин заколотил 785-й гол и теперь в шаге от великого рекорда НХЛ Неберущийся выстрел! Овечкин заколотил 785-й гол и теперь в шаге от великого рекорда НХЛ
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