Овечкину осталось забить один гол, чтобы повторить рекорд НХЛ по голам за один клуб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).



В этой игре российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Благодаря этому голу 37-летний форвард сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. В активе Александра стало 785 точных броска, тогда как Хоу забросил 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».



Примечательно, что Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». В свою очередь, Хоу ещё 15 шайб забросил в составе «Хартфорд Уэйлерз», в результате чего общее отставание Александра от Горди в списке снайперов составляет 16 голов.