Неберущийся выстрел! Овечкин заколотил 785-й гол и теперь в шаге от великого рекорда НХЛ

После знаменитой драки между Андреем Свечниковым и Александром Овечкиным в апреле 2019 года противостояние между «Каролиной» и «Вашингтоном» многие подают под соусом новой дуэли русских звёзд разного поколения. Сейчас это особенно актуально, ведь Свечников лидирует по статистике в составе «ураганов», а Ови – 18-й сезон подряд тащит на себе «Кэпиталз».

В этой игре наши форварды тоже не стали молчать. Первым слово взял Овечкин, который в середине матча при счёте 1:1 реализовал большинство. Вот вроде все уже давным-давно знают, как Александр бросает в касание из левого круга вбрасывания, но ничего с этим поделать не могут!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

5-й гол Ови в сезоне и 785-й в карьере НХЛ! До Горди Хоу в списке снайперов всех времён остаётся 16 шайб, до Гретцки – 109 голов. Кроме того, Овечкин теперь находится в одном шаге от мощнейшего рекорда Хоу (786) по голам за один клуб. А до рекорда Гретцки (402) по голам на выезде осталось три точных броска.



Итак, Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд в Роли, однако вскоре «Каролина» ответила силами своего суперрусского. Свечников положил 8-й гол в сезоне, здорово поймав отскок шайбы на пятачке. Больше Андрея в нынешнем чемпионате НХЛ пока забивает только Коннор Макдэвид.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба, заброшенная на 36-й минуте, оказалась последней в основное время, да и вообще с игры в этой встрече. «Каролина» и «Вашингтон» перенесли выяснение отношений в серию буллитов, где многое решила ещё одна дуэль Свечникова и Овечкина. Андрей свою попытку реализовал, а вот вышедший на лёд следом Овечкин не переиграл Фредерика Андерсена.

ВИДЕО: буллиты Кузнецова, Свечникова и Овечкина.

И буллит Свечникова в результате оказался для «Каролины» победным. Удивительно, что при всех своих достижениях Андрей не попал в число трёх звезд матча, но для него, конечно, главное – это победа «ураганов». Что касается Овечкина, то Александр впервые в сезоне забил во второй игре подряд, а это значит, что его великая погоня за величайшими продолжается.