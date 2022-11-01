Свечников вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ, отставая от Макдэвида на один гол

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу на 36-й минуте встречи. Этот гол стал восьмым для форварда в текущем сезоне. Таким образом, россиянин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. Столько же шайб на счету форварда «Лос-Анджелеса» Габриэля Виларди. Возглавляет гонку снайперов лиги суперзвезда НХЛ Коннор Макдэвид с девятью шайбами.
Свечников в текущем сезоне набрал 10 (8+2) очков за девять проведённых матчей. «Каролина» одержала шесть побед в девяти матчах.
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