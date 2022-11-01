«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин забил гол и не реализовал послематчевый буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).

За «Каролину» забивали Стефан Ноэсен и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников реализовал свой послематчевый буллит.

В составе «Вашингтона» отличился Дилан Строум и российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Отметим, Овечкин не реализовал послематчевых буллит.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Матчи пройдут 4 и 2 ноября соответственно.