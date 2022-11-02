«Тампа» пропустила в матче с «Оттавой» при игре пять на три

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз». На момент подготовки новости завершён второй период, хозяева уступают в счёте – 1:2.
«Молнии» проигрывали с шестой минуты, когда в составе соперника отличился 26-летний нападающий Дилан Гэмбрелл. Но на четвёртой минуте второго периода «Тампа» реализовала большинство, возникшее благодаря штрафу Джейка Сандерсона. Гол на счету российского защитника Михаила Сергачёва.
Однако затем, на 13-й минуте второго периода, «Тампа» пропустила вторую шайбу, даже несмотря на двойное большинство – при игре пять на три. Мэтью Джозеф ускорился к воротам Василевского, Стивен Стэмкос за ним не успел, и канадский форвард переиграл Андрея Василевского.
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