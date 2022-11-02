Сергачёв реализовал большинство в игре с «Оттавой», забросив вторую шайбу в сезоне
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт равный – 1:1.
На старте второй двадцатиминутки отличиться удалось 24-летнему российскому защитнику «молний» Михаилу Сергачёву, который сравнял счёт при игре в большинстве. Ему ассистировали нападающие Стивен Стэмкос и соотечественник Никита Кучеров.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что для Сергачёва этот гол стал вторым в сезоне. Он проводит свой 10-й матч в сезоне. Всего на его счету восемь (2+6) результативных действий при коэффициенте полезности «-3» и 12 минутах штрафного времени.
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