Капризов оформил дубль за один период в игре с «Монреалем»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:0.

Спустя чуть более 10 минут после первой заброшенной шайбы на старте второй двадцатиминутки 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился вновь – на этот раз в равных составах, а ассистировали ему – нападающие Марко Росси и Тайсон Джост.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Капризов проводит 10-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, в которых ему удалось набрать 13 (8+5) очков при показателе полезности «-5» и шести минутах штрафного времени.