Капризов отличился в большинстве в матче с «Монреалем», набрав 12-е очко в сезоне

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт второй период, хозяева ведут – 2:0.

На старте второй двадцатиминутки «дикари» сначала открыли счёт в матче усилиями Мэйсона Шоу, а уже спустя две минуты упрочили своё преимущество после того, как 25-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов реализовал большинство с передач Мэтта Болди и Йоэля Эрикссона Эк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Капризов проводит 10-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, в которых ему удалось набрать 12 (7+5) очков при показателе полезности «-6» и шести минутах штрафного времени.