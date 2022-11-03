Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал, что нужно сделать, чтобы прервать серию поражений

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал, что нужно сделать, чтобы прервать серию поражений
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от «Баффало Сэйбрз» (3:6) рассказал, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы прервать шестиматчевую серию поражений клуба.

«Всё начинается с одной смены, одного гола, одного периода… гола в большинстве, блок-шота, хорошей игры в меньшинстве. Всё сводится к множеству мелочей, которые в сумме помогают выигрывать игры. И, знаете, для меня это то, на чём мы должны сосредоточиться. На нас не должно давить обстоятельство, что мы не выиграли несколько игр. Мы просто должны быть уверены, что сосредоточены на процессе, потому что это даст нам наилучшую возможность переломить неудачную серию», — приводит слова Салливана сайт «Питтсбурга».

Напомним, в матче с «Баффало» «Питтсбург» потерпел шестое поражение подряд. Российский нападающий Евгений Малкин в этой игре отметился двумя результативными передачами. Последний раз «пингвины» побеждали 23 октября 2022 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3).

Новость по теме
Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от шестого поражения подряд в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022