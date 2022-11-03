Главный тренер «Питтсбурга» рассказал, что нужно сделать, чтобы прервать серию поражений

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от «Баффало Сэйбрз» (3:6) рассказал, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы прервать шестиматчевую серию поражений клуба.

«Всё начинается с одной смены, одного гола, одного периода… гола в большинстве, блок-шота, хорошей игры в меньшинстве. Всё сводится к множеству мелочей, которые в сумме помогают выигрывать игры. И, знаете, для меня это то, на чём мы должны сосредоточиться. На нас не должно давить обстоятельство, что мы не выиграли несколько игр. Мы просто должны быть уверены, что сосредоточены на процессе, потому что это даст нам наилучшую возможность переломить неудачную серию», — приводит слова Салливана сайт «Питтсбурга».

Напомним, в матче с «Баффало» «Питтсбург» потерпел шестое поражение подряд. Российский нападающий Евгений Малкин в этой игре отметился двумя результативными передачами. Последний раз «пингвины» побеждали 23 октября 2022 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3).