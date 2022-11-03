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Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от шестого поражения подряд в НХЛ

Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от шестого поражения подряд в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон, Виктор Олофссон (дважды), Алекс Так и Кайл Окпосо.

За «Питтсбург» забивали Джейсон Цукер, Джош Арчибальд и Джош Арчибальд. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Баффало» одержал третью победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург» сыграет с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2022, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Цукер (Малкин) – 06:28 (5x5)   0:2 Арчибальд (Пилинг, Макгинн) – 25:50 (5x5)   1:2 Петерка (Пауэр, Асплунд) – 38:51 (5x5)   1:3 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 40:08 (5x4)   2:3 Томпсон (Далин, Скиннер) – 43:21 (5x4)   3:3 Олофссон (Пауэр) – 46:29 (5x5)   4:3 Так (Томпсон, Скиннер) – 50:34 (5x5)   5:3 Окпосо (Гиргенсонс, Далин) – 58:24 (en)   6:3 Олофссон (Брайсон) – 59:53 (en)
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