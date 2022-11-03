Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от шестого поражения подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон, Виктор Олофссон (дважды), Алекс Так и Кайл Окпосо.

За «Питтсбург» забивали Джейсон Цукер, Джош Арчибальд и Джош Арчибальд. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Баффало» одержал третью победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург» сыграет с «Сиэтл Кракен».