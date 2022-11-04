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«Рейнджерс» дома проиграли «Бостону». Панарин не набрал очков второй матч подряд

«Рейнджерс» дома проиграли «Бостону». Панарин не набрал очков второй матч подряд
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На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз» и потерпел поражение со счётом 2:5.

После первого периода гости выигрывали минимально, во втором «Рейнджерс» сравняли счёт, однако третий целиком и полностью остался за «Брюинз», которые победили с убедительным перевесом в три шайбы. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк, Чарли Койл, Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Хампус Линдхольм. У «синерубашечников» отличились Джимми Веси и Адам Фокс.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, помимо пропущенных шайб (пятая влетела уже в пустые ворота), спас свою команду 32 раза. А нападающий Артемий Панарин второй матч подряд покинул лёд без набранных очков. С «Бостоном» он отыграл без малого 21 минуту и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2» при двух бросках по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Холл) – 12:53 (5x5)   1:1 Веси (Зибанеджад, Какко) – 30:21 (5x5)   1:2 Койл (Линдхольм, Фолиньо) – 42:56 (5x5)   2:2 Фокс (Крайдер, Какко) – 43:44 (5x5)   2:3 Фредерик (Фолиньо, Клифтон) – 46:04 (5x5)   2:4 Дебраск (Заха, Холл) – 50:19 (5x5)   2:5 Линдхольм – 59:02 (en)
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