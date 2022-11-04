«Рейнджерс» дома проиграли «Бостону». Панарин не набрал очков второй матч подряд

На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз» и потерпел поражение со счётом 2:5.



После первого периода гости выигрывали минимально, во втором «Рейнджерс» сравняли счёт, однако третий целиком и полностью остался за «Брюинз», которые победили с убедительным перевесом в три шайбы. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк, Чарли Койл, Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Хампус Линдхольм. У «синерубашечников» отличились Джимми Веси и Адам Фокс.



Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, помимо пропущенных шайб (пятая влетела уже в пустые ворота), спас свою команду 32 раза. А нападающий Артемий Панарин второй матч подряд покинул лёд без набранных очков. С «Бостоном» он отыграл без малого 21 минуту и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2» при двух бросках по воротам.