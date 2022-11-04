Кузьменко эмоционально отпраздновал свой первый хет-трик в карьере НХЛ

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:5.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, проведший на льду 15 минут и оформивший хет-трик, записал на свой счёт также и результативный пас, завершив игру с коэффициентом полезности «+3». Все три своих шайбы форвард забросил в третьем периоде, одна из которых стала победной в матче. Россиянин ярко отпраздновал свой первый хет-трик в заокеанской карьере.

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В текущем сезоне на счету Кузьменко 10 очков в 11 проведённых матчах. Нападающий забил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.