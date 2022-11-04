Хет-трик и голевая Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче с 13 голами

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:5.
В составе «Ванкувера» хет-триком отметился 26-летний российский нападающий Андрей Кузьменко, дубль на счету у Бо Хорвата, ещё по одной шайбе забросили Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. За «Анахайм» отличились Трой Терри, Райан Строум, Макс Комтуа, Тревор Зеграс и Макс Джонс.
Кузьменко, проведший на льду 15 минут и оформивший хет-трик, записал на свой счёт также и результативный пас, завершив игру с коэффициентом полезности «+3». Таким образом, он набрал 10 (6+4) очков в 11-й игре нынешнего сезона. Его партнёр по команде и соотечественник Илья Михеев отметился голевой передачей, набрав 6-е (2+4) очко в сезоне.
Отметим, что 23-летний шведский форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил ассистентский покер и забросил шайбу, набрав 5 (1+4) очков за матч. В его активе 15 (5+10) результативных действий в 11 матчах.
32-летний российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провёл на льду 26 минут и не набрал очков, завершив игру с коэффициентом полезности «-3».
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