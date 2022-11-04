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Хет-трик и голевая Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче с 13 голами

Хет-трик и голевая Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче с 13 голами
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:5.

В составе «Ванкувера» хет-триком отметился 26-летний российский нападающий Андрей Кузьменко, дубль на счету у Бо Хорвата, ещё по одной шайбе забросили Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. За «Анахайм» отличились Трой Терри, Райан Строум, Макс Комтуа, Тревор Зеграс и Макс Джонс.

Кузьменко, проведший на льду 15 минут и оформивший хет-трик, записал на свой счёт также и результативный пас, завершив игру с коэффициентом полезности «+3». Таким образом, он набрал 10 (6+4) очков в 11-й игре нынешнего сезона. Его партнёр по команде и соотечественник Илья Михеев отметился голевой передачей, набрав 6-е (2+4) очко в сезоне.

Отметим, что 23-летний шведский форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил ассистентский покер и забросил шайбу, набрав 5 (1+4) очков за матч. В его активе 15 (5+10) результативных действий в 11 матчах.

32-летний российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провёл на льду 26 минут и не набрал очков, завершив игру с коэффициентом полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Клингберг, Гибсон) – 16:30 (5x4)   1:1 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 19:40 (5x4)   2:1 Петтерссон (Михеев, Кузьменко) – 29:07 (5x5)   3:1 Миллер (Хорват, Гарланд) – 33:06 (5x5)   3:2 Строум (Зеграс, Терри) – 39:14 (5x5)   4:2 Джошуа (Оман) – 45:30 (5x5)   5:2 Кузьменко (Петтерссон, Хьюз) – 45:54 (5x4)   5:3 Комтуа (Строум) – 47:51 (5x5)   5:4 Зеграс (Клингберг, Терри) – 53:36 (5x4)   6:4 Кузьменко (Майерс, Петтерссон) – 54:48 (5x5)   7:4 Кузьменко (Петтерссон) – 56:48 (5x5)   7:5 Джонс (Больё, Мактавиш) – 57:44 (5x5)   8:5 Хорват – 59:04 (en)
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