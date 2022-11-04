Шведский хоккеист «Сан-Хосе» Карлссон стал рекордсменом НХЛ по голам среди защитников

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

На 47-й минуте матча защитник «акул» Эрик Карлссон забросил шайбу и сравнял счёт в матче. Этот гол стал десятым для шведа в текущем сезоне и четвёртым подряд. Таким образом, Карлссон стал рекордсменом НХЛ с момента окончания Второй мировой войны по количеству голов в исполнении защитника в первые 13 игр чемпионата, сообщает журналист Шен Пен в своей соцсети.

Шведский игрок обороны в текущем сезоне делит второе место в списке снайперов НХЛ с нападающим «Ванкувера» Бо Хорватом, уступая Коннору Макдэвиду два гола. В общей сложности Карлссон набрал 18 (10+8) очков в 13 матчах нынешнего сезона.