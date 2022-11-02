Игра на все деньги. Самый дорогой защитник НХЛ начал показывать, за что получает миллионы

Одним из главных сюрпризов старта регулярного чемпионата НХЛ стала результативность шведского защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона. 32-летний хоккеист давно зарекомендовал себя как один из лучших атакующих защитников в североамериканской лиге, но в какой-то момент времени показалось, что бесконечные проблемы со здоровьем и не самая правильная роль в американской команде после обмена из «Оттавы Сенаторз» окончательно доломали карьеру талантливого хоккеиста. Однако в начале регулярки Карлссон снова невероятно результативен и, судя по всему, готов выдать лучший сезон в своей жизни.

Минувшей ночью уроженец Ландсбро оформил первый хет-трик в карьере, трижды поразив ворота голкипера «Анахайм Дакс» Энтони Столарза. Примечательно, что первый и второй голы шведа в матче разделили всего 23 секунды. Североамериканские статистики сначала даже не поверили в то, что два подряд броска Карлссона достигли цели, и записали второй гол на немецкого форварда Нико Штурма, но после изучения повторов было определено, что нападающий никоим образом не корректировал полёт шайбы. А в конце третьего периода Эрик спас «Шаркс» от поражения в основное время, забросив свою третью шайбу в матче. Карлссон стал вторым защитником в истории «Шаркс» с хет-триком в НХЛ. Первым был Брент Бёрнс, отличившийся в ноябре 2013 года в матче с «Сент-Луисом».

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Благодаря феерическому выступлению в последнем матче с «Анахаймом» Карлссон влетел на вторую строчку в списке лучших снайперов нынешнего сезона, опередив целый ряд именитых форвардов. В активе Эрика стало девять заброшенных шайб в 12 матчах при ещё шести результативных передачах. В числе голкиперов, наиболее сильно пострадавших от точных бросков Карлссона на старте сезона, оказался и один из лучших вратарей лиги Андрей Василевский, пропустивший от Эрика две шайбы в одном матче.

Дополнительным приятным бонусом для тренерского штаба Дэвида Куинна является тот факт, что две из девяти шайб защитник забросил при игре в овертаймах, тем самым принеся команде важные победы. Один из таких голов Эрик оформил в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», а второй – в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», убежав один на один с голкипером «кленовых листьев».

Такой статистике может позавидовать любой форвард, если, разумеется, его зовут не Коннор Макдэвид, который сейчас и лидирует в снайперском и бомбардирском зачётах НХЛ. Чтобы ещё сильнее прочувствовать всю поразительность таких цифр Карлссона, достаточно посмотреть на то, как играл Эрик после своего громкого обмена в «Сан-Хосе», осуществлённого летом 2018 года. В нижепредставленной таблице для корректного сравнения приведена статистика исключительно регулярных чемпионатов.

Сезон Игры Голы Передачи Очки +/- 2018/2019 53 3 42 45 +6 2019/2020 56 6 33 39 -13 2020/2021 52 8 14 22 -17 2021/2022 50 10 25 35 -13 2022/2023 12 9 6 15 +1

Что же мы видим из этой статистики? Всего 12 сыгранных матчей на старте регулярки Карлссону с лихвой хватило, чтобы уже показать второй снайперский результат в своей карьере за «Сан-Хосе». В трёх сезонах из четырёх Карлссон не добирался даже до отметки в 10 заброшенных шайб, хотя ранее во время игры за «Оттаву» дважды выбивал даже 20 голов за регулярку. В «Шаркс» же статистика Эрика резко рухнула в пропасть, но сейчас наблюдается заметный ренессанс.

Так что же произошло с Карлссоном на старте чемпионата, ведь в последние годы многие эксперты и журналисты уже махнули рукой на шведа, посчитав его отыгранным материалом? Очевидных причин резкого восстановления качества атакующей игры Карлссона сразу две – уход из команды прямого конкурента Брента Бёрнса и отсутствие на данный момент проблем со здоровьем.

Брент Бёрнс Фото: AP Photo/ТАСС

После обмена защитника из «Оттавы» в «Сан-Хосе» предыдущий тренерский штаб «акул» словно угодил в сюжет произведения «Горе от ума». Разом в обороне «Шаркс» оказались собраны два сверхатакующих защитника, привыкших практически беспрерывно находиться на льду при игре в большинстве и играть главную роль в розыгрыше шайбы. Когда же Бёрнс и Карлссон оказались вместе в одной команде, главный тренер «акул» то разводил защитников по разным бригадам большинства, то пытался соединить их вместе, но оба варианта не работали идеальным образом.

Всё дело в том, что в одном случае (игра во второй бригаде) Карлссону откровенно не хватало ни времени в полном объёме проявить себя при розыгрыше лишнего, ни партнёров, потому что лучшие форварды были собраны в ведущей бригаде большинства. А во втором случае (Бёрнс и Карлссон вместе на синей линии), который чаще всего использовал тренерский штаб «Сан-Хосе» в тот момент, когда их команда играла в двойном большинстве, два защитника банально мешали друг другу, перетягивая право броска на себя.

Эрик Карлссон Фото: AP Photo/ТАСС

Вторым немаловажным фактором проблем Эрика стали постоянные проблемы со здоровьем. Ни в одном из проведённых сезонов за «Сан-Хосе» шведского хоккеиста не миновали травмы, и в конечном счёте всё закончилось тем, что в январе 2022 года швед успешно перенёс операцию на левом предплечье из-за разрыва мышцы. К новому сезону Эрик подошёл полностью здоровым, а в межсезонье его ещё и ждал подарок судьбы – Бёрнс принял решение перебраться в «Каролину», лишив Карлссона необходимости выдерживать конкуренцию за место в бригаде большинства.

И всё это привело к тому, что по-прежнему самый дорогой защитник НХЛ наконец-то начал оправдывать выданный контракт со среднегодовой зарплатой в $ 11,5 млн. Между прочим, по величине своего кэпхита Карлссон занимает четвёртое место во всей лиге, уступая только Коннору Макдэвиду, Артемию Панарину и Остону Мэттьюсу. За последние годы кто только не попрекал Эрика тем, что он даже близко не отрабатывает такую баснословную сумму, но как минимум сейчас у защитника всё просто прекрасно.