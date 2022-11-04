Агент Кузьменко поделился эмоциями от хет-трика россиянина в матче с «Анахаймом»

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко, прокомментировал хет-трик россиянина в ворота «Анахайма» (8:5).

«Я очень рад и горд за Андрея. К этому моменту он готовился на протяжении многих лет. Андрей ещё не полностью прошёл адаптацию, поэтому желаю ему стабильно провести оставшиеся игры, показать красивый хоккей, который он может демонстрировать.



В регулярном чемпионате осталась 71 игра: надеюсь, что Андрей поможет «Ванкуверу» выйти в плей-офф и, конечно же, побороться за Кубок Стэнли. Самое главное — продолжать прогрессировать и становиться лучше каждый день», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В прошедшем матче с «утками» Кузьменко набрал четыре очка (3+1) и провёл на льду 16 минут и 38 секунд, из которых 2 минуты и 22 секунды он находился на площадке при игре в большинстве. Его показатель полезности по итогам матча составил «+3». Нападающий набрал 10 (6+4) очков в 11 играх нынешнего сезона.