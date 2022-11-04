Ларионов: сказал ребятам в «Торпедо», что не могу пропустить церемонию в Детройте

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, почему согласился пропустить матч своей команды в КХЛ из-за торжественной церемонии, посвящённой 25-летию победы «Детройт Ред Уингз» в Кубке Стэнли. Ранее сообщалось, что Ларионов, отправившись в США, пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».
«Это — особый случай, особенное мероприятие. Мы празднуем победу с особенной командой, особенным тренером, фанатами из города.
Я пропускаю матч своей команды в КХЛ. Но я сказал ребятам, что я обязан ехать. Не могу пропустить это. Попросил их сыграть без меня», — цитирует Ларионова DetroitHockeyNow.
Встреча с «Локомотивом» состоится 5 ноября. «Торпедо» примет железнодорожников на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало матча запланировано на 13:00 мск.
- 4 ноября 2022
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