Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Тампу» забивали Ник Пол, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Ник Пербикс и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился тремя результативными передачами. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+3».

За «Баффало» забивали Земгус Гиргенсонс, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер. Защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Баффало» проведёт матч с «Аризоной Койотс».