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Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Тампу» забивали Ник Пол, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Ник Пербикс и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился тремя результативными передачами. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+3».

За «Баффало» забивали Земгус Гиргенсонс, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер. Защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Баффало» проведёт матч с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Хедман, Хагель) – 07:07 (5x5)   1:1 Гиргенсонс (Пауэр, Томпсон) – 16:24 (5x5)   2:1 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 25:05 (5x4)   2:2 Миттельштадт (Пауэр, Окпосо) – 28:34 (5x4)   2:3 Скиннер (Так, Козенс) – 44:25 (5x5)   3:3 Хагель (Кучеров) – 47:40 (5x5)   4:3 Пербикс (Кучеров, Хагель) – 55:05 (5x5)   5:3 Кучеров (Пойнт) – 59:02 (en)
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