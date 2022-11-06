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«Сочи» потерпел 12-е поражение подряд, проиграв минскому «Динамо» в овертайме

«Сочи» потерпел 12-е поражение подряд, проиграв минскому «Динамо» в овертайме
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) одержали хозяева.

Счёт в первом периоде открыл нападающий хозяев Ник Меркли с передач Джозефа Душака и Вадима Мороза.
На 16-й минуте второго периода счёт сравнял Данил Авершин с передачи Артура Тянулина. Через две минуты вывел гостей вперёд Егор Бабенко с передачи Тиграна Ярулина.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 в пользу ХК «Сочи» сделал Никита Попугаев с передачи Никиты Феоктистова. На 11-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Игорь Мартынов с передачи Джозефа Душака. На 17-й минуте третьего периода сделал счёт равным Виталий Пинчук с передач Игоря Мартынова и Ильи Шинкевича.

В овертайме шайба Джозефа Душака принесла победу минчанам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Меркли (Душак, Мороз) – 06:38 (5x4)   1:1 Авершин (Тянулин) – 35:12 (5x5)   1:2 Бабенко (Ярулин) – 37:02 (5x5)   1:3 Попугаев (Феоктистов) – 44:23 (5x5)   2:3 Мартынов (Душак) – 50:21 (5x5)   3:3 Пинчук (Мартынов, Шинкевич) – 56:39 (5x5)   4:3 Душак (Горбунов, Меркли) – 64:57 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома 9 ноября с московским «Спартаком». «Сочи» в этот же день примет «Локомотив».

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