«Сочи» потерпел 12-е поражение подряд, проиграв минскому «Динамо» в овертайме

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) одержали хозяева.
Счёт в первом периоде открыл нападающий хозяев Ник Меркли с передач Джозефа Душака и Вадима Мороза.
На 16-й минуте второго периода счёт сравнял Данил Авершин с передачи Артура Тянулина. Через две минуты вывел гостей вперёд Егор Бабенко с передачи Тиграна Ярулина.
На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 в пользу ХК «Сочи» сделал Никита Попугаев с передачи Никиты Феоктистова. На 11-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Игорь Мартынов с передачи Джозефа Душака. На 17-й минуте третьего периода сделал счёт равным Виталий Пинчук с передач Игоря Мартынова и Ильи Шинкевича.
В овертайме шайба Джозефа Душака принесла победу минчанам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома 9 ноября с московским «Спартаком». «Сочи» в этот же день примет «Локомотив».
- 6 ноября 2022
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