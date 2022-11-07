Передача Андрея Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Торонто» забивали Калле Йернкрок, Джон Таварес и Вильям Нюландер.

Единственную шайбу за «Каролину» забросил Стефан Ноэсен. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Таким образом, «Каролина» прервала победную серию из четырёх матчей. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Торонто» проведёт матч с «Вегас Голден Найс». Матчи пройдут 10 и 9 ноября соответственно.