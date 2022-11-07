Передача Андрея Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Торонто»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
За «Торонто» забивали Калле Йернкрок, Джон Таварес и Вильям Нюландер.
Единственную шайбу за «Каролину» забросил Стефан Ноэсен. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Таким образом, «Каролина» прервала победную серию из четырёх матчей. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу подряд.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Торонто» проведёт матч с «Вегас Голден Найс». Матчи пройдут 10 и 9 ноября соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ноэсен (Свечников, Бёрнс) – 08:11 (5x4) 1:1 Йернкрок (Энгвалль, Холл) – 38:30 (5x5) 1:2 Таварес (Марнер, Робертсон) – 48:24 (5x5) 1:3 Нюландер (Мэттьюс) – 56:25 (5x5)
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
04:02
-
03:46
-
03:35
-
02:30
-
01:34
- 6 ноября 2022
-
23:55
-
23:33
-
23:21
-
23:00
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
21:10
-
21:00
-
20:45
-
20:31
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:26
-
18:55
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
17:56
-
17:31
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:48
Партнерский контент