Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Андрея Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Торонто»

Передача Андрея Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Торонто»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Торонто» забивали Калле Йернкрок, Джон Таварес и Вильям Нюландер.

Единственную шайбу за «Каролину» забросил Стефан Ноэсен. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Таким образом, «Каролина» прервала победную серию из четырёх матчей. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Торонто» проведёт матч с «Вегас Голден Найс». Матчи пройдут 10 и 9 ноября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ноэсен (Свечников, Бёрнс) – 08:11 (5x4)   1:1 Йернкрок (Энгвалль, Холл) – 38:30 (5x5)   1:2 Таварес (Марнер, Робертсон) – 48:24 (5x5)   1:3 Нюландер (Мэттьюс) – 56:25 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022