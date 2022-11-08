Макдэвид в игре с «Вашингтоном» добрался до отметки в 500 матчей в НХЛ
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25-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид покорил отметку в 500 матчей в НХЛ во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
В этих матчах Макдэвиду удалось забросить 251 шайбу и отдать 471 результативный пас при коэффициенте полезности «+94» и 187 минутах штрафного времени. В нынешнем сезоне Коннор принял участие в 12 встречах за «Эдмонтон», набрав 25 (12+13) очков. В 2018 году он подписал восьмилетний контракт на общую сумму в $ 100 млн ($ 12,5 млн в год).
«Эдмонтон Ойлерз», набрав 14 очков в 12 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» (12) – на 12-м месте на Востоке.
Макдэвид показал комплекс упражнений для домашней тренировки.
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