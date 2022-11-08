Аналитики назвали шансы Александра Овечкина сыграть лучше Коннора Макдэвида

8 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 2.91, а успех «Ойлерз» идёт за 2.13. На ничью предлагают поставить за 4.72.

Аналитики считают, что Макдэвид фаворит в борьбе с Овечкиным. На победу канадца в этом противостоянии двух хоккеистов с форой (-0.5) очка предлагают поставить с коэффициентом 1.70. Победа Ови с форой (+0.5) очка оценивается в 2.04.

Сделать ставку на гол Овечкина в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон» можно с коэффициентом 1.65. Если шайбу забросит Макдэвид, то сыграет коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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