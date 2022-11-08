Аналитики назвали шансы Александра Овечкина сыграть лучше Коннора Макдэвида

8 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи запланировано на 4:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 2.91, а успех «Ойлерз» идёт за 2.13. На ничью предлагают поставить за 4.72.
Аналитики считают, что Макдэвид фаворит в борьбе с Овечкиным. На победу канадца в этом противостоянии двух хоккеистов с форой (-0.5) очка предлагают поставить с коэффициентом 1.70. Победа Ови с форой (+0.5) очка оценивается в 2.04.
Сделать ставку на гол Овечкина в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон» можно с коэффициентом 1.65. Если шайбу забросит Макдэвид, то сыграет коэффициент 1.85.
Экспресс с коэффициентом 6.93.
Овечкин: до НХЛ я знал о Вашингтоне только одно.
Овечкин рассказал об особых отношениях с владельцем «Вашингтона».
Прогноз на матч «Амур» — «Динамо» с коэффициентом 3.32.
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