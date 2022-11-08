Кузнецов забил первый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт матча 3:2 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Этот гол стал для форварда первым в нынешнем сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Российский форвард отличился на 33-й минуте матча после передач Дилана Строума и Эрика Густафссона. Ранее в этом матче Кузнецов поучаствовал и в другом голе. Он отметился результативной передачей на Дилана Строуна, который оформил дубль на 21-й минуте игры. Также в той атаке пас на свой счёт записал Густафссон.
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