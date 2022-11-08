Овечкин превзошёл показатели Ричардса и Бротена по голевым передачам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Однажды отличился российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Ещё один дубль в составе столичной команды оформил Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ.

37-летний Овечкин также отметился результативной передачей, достигнув рубежа в 635 голевых передач за карьеру в НХЛ, что является 77-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды превзошёл показатели Брэда Ричардса (634) и Нила Бротена (634). Следующей целью для россиянина является результат Петера Форсберга (636).