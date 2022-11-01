Все рекорды НХЛ, которые может побить Овечкин. Один из них станет поистине легендарным

После довольно скромного по своим собственным стандартам старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (два гола в шести матчах) капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова наладил фирменный конвейер по производству заброшенных шайб (три гола в последних четырёх матчах). Минувшей ночью 37-летний форвард разрядил пушку из любимого офиса в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 Б), оформив 785-й гол за карьеру в североамериканской лиге.

Во всевозможных статистических достижениях российского снайпера уже давно можно было запутаться. Настало время в одном материале разложить по полкам все рекорды, которые может установить капитан столичной команды, и вспомнить те достижения, которые ему уже принадлежат.

Погоня за Гретцки в списке лучших снайперов — отставание 109 голов

Главным достижением, за которым продолжает гнаться восьмой номер «Вашингтона», является первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 18 апреля 1999 года легендарный Уэйн Гретцки провёл последний матч в своей феноменальной карьере, остановив счётчик заброшенных шайб на отметке 894 гола.

Символично, что точку в игровой карьере канадского нападающего поставил чешский форвард Яромир Ягр, отличившийся на второй минуте овертайма, тем самым принеся победу «Питтсбург Пингвинз» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1 ОТ). Именно Ягр долгое время оставался лучшим европейским снайпером НХЛ, пока его достижение в прошлом сезоне не было превзойдено Овечкиным. Сейчас россиянин занимает третье место в рейтинге лучших снайперов в истории лиги, и его ближайшей целью является результат Горди Хоу (801).

Преследование Хоу в списке лучших снайперов за один клуб — отставание 1 гол

Имя легендарного Гретцки в первую очередь всегда соотносят с «Эдмонтон Ойлерз», в форме которого канадский форвард провёл лучшие годы в своей жизни и завоевал четыре Кубка Стэнли. Однако за карьеру в НХЛ Уэйн также успел поиграть ещё за «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Рейнджерс», поэтому в списке тех, кто забросил больше всего шайб в составе одного клуба, фамилии Гретцки вы не найдёте.

На первом месте в этом рейтинге располагается Хоу, забросивший большую часть своих шайб, выступая за «Детройт Ред Уингз». Но и Горди не вошёл в число хоккеистов, могущих похвастаться тем, что всю карьеру в НХЛ они бы провели в одном клубе. В сезоне-1979/1980 Горди защищал цвета «Хартфорд Уэйлерз», где забросил 15 шайб в 80 матчах регулярного чемпионата.

Александр Овечкин Фото: Chris Seward/AP Photo/ТАСС

Тогда как Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». Поэтому уже ближайшей ночью, когда его «Вашингтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс», у Александра появится возможность как минимум повторить, а как максимум и превзойти великое достижение Хоу по голам за один клуб. Чтобы понять всю легендарность предстоящего рекорда Овечкина, достаточно посмотреть на нижепредставленную таблицу, где сведены топ-5 игроков по голам за один клуб.

Отрыв Горди и Александра даже от третьего места составляет почти 100 шайб, а ведь карьера Ови ещё даже близко не подошла к своему окончанию. Его контракт с «Вашингтоном» рассчитан до 2026 года, а значит, ещё минимум четыре сезона показатели россиянина в этой номинации будут только увеличиваться.

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Погоня за Гретцки по голам в равных составах — отставание 125 голов

В нынешнем сезоне российский форвард станет всего лишь четвёртым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 500 шайб за карьеру равных составах. От столь красивой отметки 37-летнего нападающего отделяет восемь точных попаданий при игре «пять на пять», «четыре на четыре» или даже «три на три».

№ Игрок Шайбы 1 Уэйн Гретцки 617 2 Горди Хоу 566 3 Яромир Ягр 538 4 Александр Овечкин 492 5 Марсель Дионн 478

Погоня за Гретцки по голам в выездных матчах НХЛ — отставание 3 гола

Переходим к более экзотическим достижениям, многие из которых созданы словно только для того, чтобы ещё лучше оценить величие Александра. При этом из 785 голов за карьеру в лиге 399 Овечкин забил в выездных матчах, что уже является вторым результатом в истории лиги. А отставание от рекорда Гретцки (402) в этой номинации теперь составляет всего три точных броска.

№ Игрок Шайбы 1 Уэйн Гретцки 402 2 Александр Овечкин 399

Преследование Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ — отставание 7 голов

В недавней встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) Александр установил окончательный счёт в матче, отправив шайбу в пустые ворота. Александр является вторым в лиге и по этому показателю. До рекордсмена в лице Гретцки (56) остаётся семь заброшенных шайб.

№ Игрок Шайбы 1 Уэйн Гретцки 56 2 Александр Овечкин 49

Погоня за Ягром по победным шайбам в НХЛ — отставание 13 голов

Из пяти голов россиянина в нынешнем сезоне НХЛ на данный момент только один стал победным. Это произошло в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), где Овечкин забросил четвёртую шайбу своей команды в матче. Благодаря голу в ворота «дьяволов» Александр вышел на второе место в лиге по победным голам (122), превзойдя достижение Хоу (121), но в данной номинации рекорд ещё очень долго будет принадлежать Ягру (135). Между россиянином и чехом 13 победных шайб.

Погоня за Гретцки по матчам с двумя и более шайбами — отставание 30 встреч

В нынешнем сезоне российский форвард пока что только однажды оформил дубль в регулярном чемпионате НХЛ. Но и этого хватило Александру, чтобы выйти на чистое второе место в списке игроков по матчам (159) с двумя и более шайбами за игру, превзойдя достижение Бретта Халла (158).

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Однако дотянуться до этого рекорда Гретцки будет задачей едва ли не более сложной, чем сместить Уэйна с первого места в списке главных голеадоров НХЛ, уж слишком велик отрыв канадца от россиянина.

Погоня за Бурком по броскам в НХЛ — отставание 106 бросков в створ ворот

Российский форвард является настоящей машиной по совершению бросков в створ чужих ворот. В среднем за матч Александр может производить от пяти до десяти бросков. Неудивительно, что и в этой статистической сводке россиянин располагается на втором месте в истории лиги. Примечательно, что здесь рекорд принадлежит не нападающему, а защитнику. На первом месте находится легендарный Рэй Бурк, за 1612 матчей в карьере совершивший 6209 бросков в створ ворот. Но можно не сомневаться в том, что уже в этом сезоне Александр переместится на первое место в этом рейтинге.

№ Игрок Броски 1 Рэй Бурк 6209 2 Александр Овечкин 6103 3 Яромир Ягр 5637 4 Марсель Дионн 5363 5 Фил Эспозито 5166

Шанс выйти на чистое первое место по сезонам с 50+ голов

В прошлом сезоне Овечкин в девятый раз за карьеру в лиге достиг отметки в 50 заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате. Таким образом, он повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50 голами, догнав легенд 1980-х Босси и Гретцки. Российскому нападающему для достижения результата понадобилось 17 сезонов, тогда как звезде «Айлендерс» — всего 10, а главному бомбардиру в истории хоккея — 20. По шесть полтинников выбили Марио Лемье, Ги Лефлёр и Марсель Дионн, по пять — Павел Буре, отец и сын Халлы, Фил Эспозито и Стив Айзерман. Теперь у Александра есть возможность выйти на чистое первое место в столь престижной номинации.

№ Игрок Сезоны 1-3 Майк Босси 9 1-3 Александр Овечкин 9 1-3 Уэйн Гретцки 9 4-6 Марсель Дионн 6 4-6 Марио Лемье 6 4-6 Ги Лефлёр 6

Рекорды, уже принадлежащие единолично Овечкину

Разумеется, некоторые из значимых достижений уже давно единолично принадлежат российскому снайперу. В минувшем сезоне Овечкин побил рекорд, державшийся с 1971 года, в 36-летнем возрасте став самым возрастным игроком в истории лиги, выбившим полтинник. До этого достижение принадлежало легенде «Бостона» и двукратному обладателю Кубка Стэнли Джону Буцику. Он выступал в лиге 21 год, но до отметки в 50 добрался лишь раз – в 35 лет.

Среди самых заметных других рекордов россиянина выделяются первое место за карьеру в НХЛ по голам среди левых крайних нападающих (785), по заброшенным шайбам при игре в большинстве (288), а также по голам в овертаймах (24). Также буквально на днях Александр превзошёл достижение Гретцки по голам в пустые ворота в гостевых матчах в НХЛ (31 против 30).

Прочие номинации, за которыми интересно следить

Едва ли не каждый сыгранный матч двигает Александра на строчку вверх по проведённым матчам за карьеру в НХЛ. Игра с «Каролиной» стала для Овечкина 1284-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл Кена Данейко. Следующей целью россиянина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

№ Игрок Матчи 1 Патрик Марло 1779 2 Горди Хоу 1767 3 Марк Мессье 1756 ... 71 Мэтью Шнайдер 1289 72 Александр Овечкин 1284 73 Кен Данейко 1283

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Прошлой ночью занимающий 20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ россиянин набрал 1418-е очко за карьеру и сократил отставание от располагающегося строчкой выше Адама Оутса (1420) до двух результативных действий. Столько же очков, сколько и Оутс, набрал и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, чья карьера продолжается.

№ Игрок Очки 1 Уэйн Гретцки 2857 2 Яромир Ягр 1921 3 Марк Мессье 1887 ... 18-19 Сидни Кросби 1420 18-19 Адам Оутс 1420 20 Александр Овечкин 1418 21 Даг Гилмор 1414

Благодаря ассистентскому дублю в матче с «Ванкувер Кэнакс» Овечкин достиг отметки в 633 голевые передачи в 1278 матчах за карьеру в НХЛ, что является 79-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды превзошёл показатели Патрика Марло (631) и Джейсона Спеццы (632), а также повторил результат Теорена Флёри (633). Следующей целью для россиянина являются показатели Нила Бротена и Брэда Ричардса (по 634 голевые передачи).

№ Игрок Передачи 1 Уэйн Гретцки 1963 2 Рон Фрэнсис 1249 3 Марк Мессье 1193 ... 77-78 Нил Бротен 634 77-78 Брэд Ричардс 634 79-80 Александр Овечкин 633 79-80 Клод Жиру 633

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Каждый новый матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ притягивает к себе повышенное внимание с точки зрения новых свершений капитана столичной команды. Уже в ночь с 1 на 2 ноября «Кэпиталз» проведут свой следующий матч в регулярке – с «Вегас Голден Найтс». А значит, уже ближайшей ночью Александр в очередной раз может переписать летопись рекордов североамериканской лиги.