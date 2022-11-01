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Все достижения Александра Овечкина, сколько забил россиянин, отставание от Хоу, погоня за Гретцки, полная статистика

Все рекорды НХЛ, которые может побить Овечкин. Один из них станет поистине легендарным
Сергей Емельянов
Все рекорды НХЛ, которые может побить Овечкин
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Изучаем полную статистику навечно лучшего снайпера среди россиян в НХЛ. Уже ближайшей ночью Александр может снова войти в историю лиги.

После довольно скромного по своим собственным стандартам старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (два гола в шести матчах) капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова наладил фирменный конвейер по производству заброшенных шайб (три гола в последних четырёх матчах). Минувшей ночью 37-летний форвард разрядил пушку из любимого офиса в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 Б), оформив 785-й гол за карьеру в североамериканской лиге.

Во всевозможных статистических достижениях российского снайпера уже давно можно было запутаться. Настало время в одном материале разложить по полкам все рекорды, которые может установить капитан столичной команды, и вспомнить те достижения, которые ему уже принадлежат.

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Погоня за Гретцки в списке лучших снайперов — отставание 109 голов

Главным достижением, за которым продолжает гнаться восьмой номер «Вашингтона», является первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 18 апреля 1999 года легендарный Уэйн Гретцки провёл последний матч в своей феноменальной карьере, остановив счётчик заброшенных шайб на отметке 894 гола.

Символично, что точку в игровой карьере канадского нападающего поставил чешский форвард Яромир Ягр, отличившийся на второй минуте овертайма, тем самым принеся победу «Питтсбург Пингвинз» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1 ОТ). Именно Ягр долгое время оставался лучшим европейским снайпером НХЛ, пока его достижение в прошлом сезоне не было превзойдено Овечкиным. Сейчас россиянин занимает третье место в рейтинге лучших снайперов в истории лиги, и его ближайшей целью является результат Горди Хоу (801).

ИгрокШайбы
1Уэйн Гретцки894
2Горди Хоу801
3Александр Овечкин785
4Яромир Ягр766
5Бретт Халл741
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Преследование Хоу в списке лучших снайперов за один клуб — отставание 1 гол

Имя легендарного Гретцки в первую очередь всегда соотносят с «Эдмонтон Ойлерз», в форме которого канадский форвард провёл лучшие годы в своей жизни и завоевал четыре Кубка Стэнли. Однако за карьеру в НХЛ Уэйн также успел поиграть ещё за «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Рейнджерс», поэтому в списке тех, кто забросил больше всего шайб в составе одного клуба, фамилии Гретцки вы не найдёте.

На первом месте в этом рейтинге располагается Хоу, забросивший большую часть своих шайб, выступая за «Детройт Ред Уингз». Но и Горди не вошёл в число хоккеистов, могущих похвастаться тем, что всю карьеру в НХЛ они бы провели в одном клубе. В сезоне-1979/1980 Горди защищал цвета «Хартфорд Уэйлерз», где забросил 15 шайб в 80 матчах регулярного чемпионата.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Chris Seward/AP Photo/ТАСС

Тогда как Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». Поэтому уже ближайшей ночью, когда его «Вашингтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс», у Александра появится возможность как минимум повторить, а как максимум и превзойти великое достижение Хоу по голам за один клуб. Чтобы понять всю легендарность предстоящего рекорда Овечкина, достаточно посмотреть на нижепредставленную таблицу, где сведены топ-5 игроков по голам за один клуб.

Отрыв Горди и Александра даже от третьего места составляет почти 100 шайб, а ведь карьера Ови ещё даже близко не подошла к своему окончанию. Его контракт с «Вашингтоном» рассчитан до 2026 года, а значит, ещё минимум четыре сезона показатели россиянина в этой номинации будут только увеличиваться.

ИгрокШайбы
1Горди Хоу786
2Александр Овечкин785
3Стив Айзерман692
4Марио Лемье690
5Джо Сакик625
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Погоня за Гретцки по голам в равных составах — отставание 125 голов

В нынешнем сезоне российский форвард станет всего лишь четвёртым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 500 шайб за карьеру равных составах. От столь красивой отметки 37-летнего нападающего отделяет восемь точных попаданий при игре «пять на пять», «четыре на четыре» или даже «три на три».

ИгрокШайбы
1Уэйн Гретцки617
2Горди Хоу566
3Яромир Ягр538
4Александр Овечкин492
5Марсель Дионн478

Погоня за Гретцки по голам в выездных матчах НХЛ — отставание 3 гола

Переходим к более экзотическим достижениям, многие из которых созданы словно только для того, чтобы ещё лучше оценить величие Александра. При этом из 785 голов за карьеру в лиге 399 Овечкин забил в выездных матчах, что уже является вторым результатом в истории лиги. А отставание от рекорда Гретцки (402) в этой номинации теперь составляет всего три точных броска.

ИгрокШайбы
1Уэйн Гретцки402
2Александр Овечкин399

Преследование Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ — отставание 7 голов

В недавней встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) Александр установил окончательный счёт в матче, отправив шайбу в пустые ворота. Александр является вторым в лиге и по этому показателю. До рекордсмена в лице Гретцки (56) остаётся семь заброшенных шайб.

ИгрокШайбы
1Уэйн Гретцки56
2Александр Овечкин49

Погоня за Ягром по победным шайбам в НХЛ — отставание 13 голов

Из пяти голов россиянина в нынешнем сезоне НХЛ на данный момент только один стал победным. Это произошло в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), где Овечкин забросил четвёртую шайбу своей команды в матче. Благодаря голу в ворота «дьяволов» Александр вышел на второе место в лиге по победным голам (122), превзойдя достижение Хоу (121), но в данной номинации рекорд ещё очень долго будет принадлежать Ягру (135). Между россиянином и чехом 13 победных шайб.

ИгрокШайбы
1Яромир Ягр135
2Александр Овечкин122
3Горди Хоу121
4Фил Эспозито118
5–6Бретт Халл110
5–6Теэму Селянне110
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Погоня за Гретцки по матчам с двумя и более шайбами — отставание 30 встреч

В нынешнем сезоне российский форвард пока что только однажды оформил дубль в регулярном чемпионате НХЛ. Но и этого хватило Александру, чтобы выйти на чистое второе место в списке игроков по матчам (159) с двумя и более шайбами за игру, превзойдя достижение Бретта Халла (158).

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Однако дотянуться до этого рекорда Гретцки будет задачей едва ли не более сложной, чем сместить Уэйна с первого места в списке главных голеадоров НХЛ, уж слишком велик отрыв канадца от россиянина.

ИгрокМатчи с 2+ голами
1Уэйн Гретцки189
2Александр Овечкин159
3Бретт Халл158
4Марио Лемье154
5Горди Хоу157

Погоня за Бурком по броскам в НХЛ — отставание 106 бросков в створ ворот

Российский форвард является настоящей машиной по совершению бросков в створ чужих ворот. В среднем за матч Александр может производить от пяти до десяти бросков. Неудивительно, что и в этой статистической сводке россиянин располагается на втором месте в истории лиги. Примечательно, что здесь рекорд принадлежит не нападающему, а защитнику. На первом месте находится легендарный Рэй Бурк, за 1612 матчей в карьере совершивший 6209 бросков в створ ворот. Но можно не сомневаться в том, что уже в этом сезоне Александр переместится на первое место в этом рейтинге.

ИгрокБроски
1Рэй Бурк6209
2Александр Овечкин6103
3Яромир Ягр5637
4Марсель Дионн5363
5Фил Эспозито5166

Шанс выйти на чистое первое место по сезонам с 50+ голов

В прошлом сезоне Овечкин в девятый раз за карьеру в лиге достиг отметки в 50 заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате. Таким образом, он повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50 голами, догнав легенд 1980-х Босси и Гретцки. Российскому нападающему для достижения результата понадобилось 17 сезонов, тогда как звезде «Айлендерс» — всего 10, а главному бомбардиру в истории хоккея — 20. По шесть полтинников выбили Марио Лемье, Ги Лефлёр и Марсель Дионн, по пять — Павел Буре, отец и сын Халлы, Фил Эспозито и Стив Айзерман. Теперь у Александра есть возможность выйти на чистое первое место в столь престижной номинации.

ИгрокСезоны
1-3Майк Босси9
1-3Александр Овечкин9
1-3Уэйн Гретцки9
4-6Марсель Дионн6
4-6Марио Лемье6
4-6Ги Лефлёр6
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Рекорды, уже принадлежащие единолично Овечкину

Разумеется, некоторые из значимых достижений уже давно единолично принадлежат российскому снайперу. В минувшем сезоне Овечкин побил рекорд, державшийся с 1971 года, в 36-летнем возрасте став самым возрастным игроком в истории лиги, выбившим полтинник. До этого достижение принадлежало легенде «Бостона» и двукратному обладателю Кубка Стэнли Джону Буцику. Он выступал в лиге 21 год, но до отметки в 50 добрался лишь раз – в 35 лет.

Среди самых заметных других рекордов россиянина выделяются первое место за карьеру в НХЛ по голам среди левых крайних нападающих (785), по заброшенным шайбам при игре в большинстве (288), а также по голам в овертаймах (24). Также буквально на днях Александр превзошёл достижение Гретцки по голам в пустые ворота в гостевых матчах в НХЛ (31 против 30).

Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год

Прочие номинации, за которыми интересно следить

Едва ли не каждый сыгранный матч двигает Александра на строчку вверх по проведённым матчам за карьеру в НХЛ. Игра с «Каролиной» стала для Овечкина 1284-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл Кена Данейко. Следующей целью россиянина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

ИгрокМатчи
1Патрик Марло1779
2Горди Хоу1767
3Марк Мессье1756
...
71Мэтью Шнайдер1289
72Александр Овечкин1284
73Кен Данейко1283
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Прошлой ночью занимающий 20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ россиянин набрал 1418-е очко за карьеру и сократил отставание от располагающегося строчкой выше Адама Оутса (1420) до двух результативных действий. Столько же очков, сколько и Оутс, набрал и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, чья карьера продолжается.

ИгрокОчки
1Уэйн Гретцки2857
2Яромир Ягр1921
3Марк Мессье1887
...
18-19Сидни Кросби1420
18-19Адам Оутс1420
20Александр Овечкин1418
21Даг Гилмор1414

Благодаря ассистентскому дублю в матче с «Ванкувер Кэнакс» Овечкин достиг отметки в 633 голевые передачи в 1278 матчах за карьеру в НХЛ, что является 79-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды превзошёл показатели Патрика Марло (631) и Джейсона Спеццы (632), а также повторил результат Теорена Флёри (633). Следующей целью для россиянина являются показатели Нила Бротена и Брэда Ричардса (по 634 голевые передачи).

ИгрокПередачи
1Уэйн Гретцки1963
2Рон Фрэнсис1249
3Марк Мессье1193
...
77-78Нил Бротен634
77-78Брэд Ричардс634
79-80Александр Овечкин633
79-80Клод Жиру633
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Каждый новый матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ притягивает к себе повышенное внимание с точки зрения новых свершений капитана столичной команды. Уже в ночь с 1 на 2 ноября «Кэпиталз» проведут свой следующий матч в регулярке – с «Вегас Голден Найтс». А значит, уже ближайшей ночью Александр в очередной раз может переписать летопись рекордов североамериканской лиги.

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