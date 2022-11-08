Чинахов: в Россию точно бы не поехал, если бы не получилось в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов оценил свой отъезд в НХЛ и рассказал, что не поехал бы в Россию, если бы не получилось заиграть в Северной Америке.
«Как реагировал на то, что многие в прошлом году говорили, что я рано уехал? Поначалу были очень сильные сомнения, правильно ли я поступил, что решил уехать. Но потом немного успокоился — помогла поддержка семьи и друзей. Я понял, что сделал выбор и надо просто готовиться к сезону.
Было ли желание доказать этим людям, что они неправы? Конечно, была дополнительная мотивация. Когда в тебя никто не верит, все пишут, что у тебя не получится, то это поддевает.
Держал ли в голове, что если не получится в НХЛ, то моё возвращение в Россию все будут воспринимать как слабость? Нет, это я не держал в голове. Я бы точно назад не поехал, играл бы в АХЛ, старался доказывать. Мысли о возвращении не было. Ни аренды, ничего такого», — сказал Чинахов в интервью Sport24.
Егор Чинахов в сезоне-2022/2023 за «Коламбус» провёл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-7».
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