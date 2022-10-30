Чинахов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча команд проходит в эти минуты в Нью-Джерси на стадионе «Пруденшиал-центр».

В первом периоде счёт в матче открыл Фабиан Зеттерлунд, который вывел хозяев вперёд. Во втором периоде Нико Хишир удвоил преимущество «дьяволов», а Райан Грейвз забросил третью шайбу.

Чинахов на 26-й минуте сократил отставание в счёте. Точным броском с левой руки он отправил шайбу в цель, в качестве ассистента выступил Коул Силлинджер.

Эта шайба стала второй в сезоне для Чинахова. В то же время он сделал в нынешнем сезоне четыре результативные передачи. Также россиянин заработал четыре минуты штрафа.