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«Витязь» нанёс «Барысу» седьмое поражение в восьми матчах

«Витязь» нанёс «Барысу» седьмое поражение в восьми матчах
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Кара (Яремчук, Волгин) – 07:09 (5x5)   0:2 Кара (Валенцов) – 40:37 (5x5)   1:2 Шестаков (Сагадеев) – 42:08 (5x5)   1:3 Яремчук (Бородкин, Головков) – 48:00 (5x5)   2:3 Кайыржан (Данияр, Бекетаев) – 54:37 (5x5)

На восьмой минуте Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Второй период прошёл без голов. На 38-й секунде третьего игрового отрезка Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова оформил дубль. Спустя полторы минуты Аркадий Шестаков после паса Антона Сагадеева отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Александр Яремчук в третий раз поразил ворота Никиты Бояркина. На 55-й минуте Динмухамед Кайыржан сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 ноября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Витязь» 12 ноября примет «Автомобилист».

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