«Витязь» нанёс «Барысу» седьмое поражение в восьми матчах

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
На восьмой минуте Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Второй период прошёл без голов. На 38-й секунде третьего игрового отрезка Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова оформил дубль. Спустя полторы минуты Аркадий Шестаков после паса Антона Сагадеева отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Александр Яремчук в третий раз поразил ворота Никиты Бояркина. На 55-й минуте Динмухамед Кайыржан сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 ноября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Витязь» 12 ноября примет «Автомобилист».
- 8 ноября 2022
-
19:37
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:15
-
17:57
-
17:37
-
17:04
-
16:42
-
16:19
-
15:48
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
14:56
-
14:49
-
14:35
-
14:30
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:42
-
13:14
-
12:50
-
12:36
-
12:30
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:33