«Витязь» нанёс «Барысу» седьмое поражение в восьми матчах

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

На восьмой минуте Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Второй период прошёл без голов. На 38-й секунде третьего игрового отрезка Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова оформил дубль. Спустя полторы минуты Аркадий Шестаков после паса Антона Сагадеева отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Александр Яремчук в третий раз поразил ворота Никиты Бояркина. На 55-й минуте Динмухамед Кайыржан сократил отставание до минимума.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 ноября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Витязь» 12 ноября примет «Автомобилист».