«Красавцы!» Тренер «Нефтехимика» эмоционально отреагировал на победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев эмоционально отреагировал на победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».



«Мы рады этой победе. Надеюсь, всем зрителям понравилось татарстанское дерби. Нас вдохновляла поддержка болельщиков. Команде спасибо за волю к победе, за характер. Переломили игру в третьем периоде, а в овертайме дожали соперника. Красавцы! Команда сражается, борется, несмотря на обилие травм, и не соглашается со своим местом в таблице!



Спорт — это игра ошибок, кто меньше ошибётся, тот и выиграет. Тем более такой соперник — флагман нашего хоккея. Когда счёт стал 2:3, не ёкнуло сердце, было видно, что мы просто так сегодня не сдадимся. Я не лукавлю», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.