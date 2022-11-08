«Красавцы!» Тренер «Нефтехимика» эмоционально отреагировал на победу над «Ак Барсом»
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев эмоционально отреагировал на победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
«Мы рады этой победе. Надеюсь, всем зрителям понравилось татарстанское дерби. Нас вдохновляла поддержка болельщиков. Команде спасибо за волю к победе, за характер. Переломили игру в третьем периоде, а в овертайме дожали соперника. Красавцы! Команда сражается, борется, несмотря на обилие травм, и не соглашается со своим местом в таблице!
Спорт — это игра ошибок, кто меньше ошибётся, тот и выиграет. Тем более такой соперник — флагман нашего хоккея. Когда счёт стал 2:3, не ёкнуло сердце, было видно, что мы просто так сегодня не сдадимся. Я не лукавлю», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
22:55
-
22:54
-
22:45
-
22:29
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:29
-
20:56
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:37
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:15
-
17:57
-
17:37
-
17:04
-
16:42
-
16:19
-
15:48
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
14:56
Партнерский контент