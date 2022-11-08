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Губерниев призвал довериться Третьяку, сравнившему Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Губерниев призвал довериться Третьяку, сравнившему Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию между Владиславом Третьяком и Вячеславом Фетисовым.

«Поскольку Владислав Александрович Третьяк играл и у Тарасова, и у Тихонова, ему, безусловно, виднее. Я не играл у Тихонова и Тарасова, поэтому давайте здесь доверимся Третьяку.

Романа Ротенберга есть за что уважать. Он бросил сам себе вызов. Человек с такой фамилией мог заниматься как банковской деятельностью, так и энергетической или нефтегазовой. А он пошёл тренировать. За это он заслуживает всяческого уважения.

При этом у него получается: прекрасный тренерский штаб, он образованный парень, имеет тренерскую лицензию. Поэтому Третьяку в данной ситуации виднее. Остаётся только согласиться с Владиславом Александровичем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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