Губерниев призвал довериться Третьяку, сравнившему Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию между Владиславом Третьяком и Вячеславом Фетисовым.
«Поскольку Владислав Александрович Третьяк играл и у Тарасова, и у Тихонова, ему, безусловно, виднее. Я не играл у Тихонова и Тарасова, поэтому давайте здесь доверимся Третьяку.
Романа Ротенберга есть за что уважать. Он бросил сам себе вызов. Человек с такой фамилией мог заниматься как банковской деятельностью, так и энергетической или нефтегазовой. А он пошёл тренировать. За это он заслуживает всяческого уважения.
При этом у него получается: прекрасный тренерский штаб, он образованный парень, имеет тренерскую лицензию. Поэтому Третьяку в данной ситуации виднее. Остаётся только согласиться с Владиславом Александровичем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 ноября 2022
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