Валерий Ничушкин пропустит месяц из-за операции стопы
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит месяц, сообщает североамериканский журналист Эдриан Дэйтер на своей странице в «Твиттере».
Форварду «лавин» потребуется операция стопы.
Ранее сообщалось, что Ничушкин сможет принять участие в матче европейской серии Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий участвовал в тренировке «Эвеланш» — в первой тройке с Эваном Родригесом и Натаном Маккинноном. Решение об участии форварда в спаренных матчах принималось непосредственно перед ними.
Напомним, российский нападающий получил травму нижней части тела 26 октября во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс», а 28 октября попал в список травмированных. В семи матчах форвард набрал 12 (7+5) очков.
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