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Ничушкин может сыграть в финской серии НХЛ с «Коламбусом». Он тренировался в 1-м звене

Ничушкин может сыграть в финской серии НХЛ с «Коламбусом». Он тренировался в 1-м звене
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин может принял участие в матче европейской серии Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске».

Отмечается, что российский форвард принял участие в сегодняшней тренировке «лавин», причём его поставили в первую тройку с Эваном Родригесом и Натаном Маккинноном. Как ожидают, окончательное решение об участии Ничушкина во встрече с «Блю Джекетс» примут перед самим матчем.

Напомним, российский нападающий получил травму нижней части тела 26 октября во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс», а 28 октября попал в список травмированных. В семи матчах форвард набрал 12 (7+5) очков.

4 и 5 ноября в рамках NHL Global Series «Колорадо» и «Коламбус» сыграют в финском городе Тампере.

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