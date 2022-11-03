Ничушкин может сыграть в финской серии НХЛ с «Коламбусом». Он тренировался в 1-м звене

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин может принял участие в матче европейской серии Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске».
Отмечается, что российский форвард принял участие в сегодняшней тренировке «лавин», причём его поставили в первую тройку с Эваном Родригесом и Натаном Маккинноном. Как ожидают, окончательное решение об участии Ничушкина во встрече с «Блю Джекетс» примут перед самим матчем.
Напомним, российский нападающий получил травму нижней части тела 26 октября во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс», а 28 октября попал в список травмированных. В семи матчах форвард набрал 12 (7+5) очков.
4 и 5 ноября в рамках NHL Global Series «Колорадо» и «Коламбус» сыграют в финском городе Тампере.
- 3 ноября 2022
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