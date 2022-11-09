«Виннипег» обыграл «Даллас», у Дениса Гурьянова – «-2»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.



Гости открыли счёт в этом матче. На 24-й минуте отличился Джейсон Робертсон. Это был единственный гол гостей в этом матче. Через 20 секунд Марк Шайфли сравнял счёт. Ещё через минуту благодаря гол Пьер-Люка Дюбуа хозяева вышли вперёд. Ещё через две минуты Шайфли оформил дубль. На 39-й минуте ещё забил и Саку Мяэналанен, а на 58-й минуте точку в игре поставил Мэйсон Эпплтон.



В этом матче был всего один россиянин на льду. Форвард проигравшей команды Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-2».