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«Виннипег» обыграл «Даллас», у Дениса Гурьянова – «-2»

«Виннипег» обыграл «Даллас», у Дениса Гурьянова – «-2»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Гости открыли счёт в этом матче. На 24-й минуте отличился Джейсон Робертсон. Это был единственный гол гостей в этом матче. Через 20 секунд Марк Шайфли сравнял счёт. Ещё через минуту благодаря гол Пьер-Люка Дюбуа хозяева вышли вперёд. Ещё через две минуты Шайфли оформил дубль. На 39-й минуте ещё забил и Саку Мяэналанен, а на 58-й минуте точку в игре поставил Мэйсон Эпплтон.

В этом матче был всего один россиянин на льду. Форвард проигравшей команды Денис Гурьянов заработал коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц) – 23:06 (5x5)   1:1 Шайфли (Эпплтон, Коннор) – 23:27 (5x5)   2:1 Дюбуа (Перфетти, Уилер) – 24:37 (5x5)   3:1 Шайфли (Коннор, Эпплтон) – 26:12 (5x5)   4:1 Мяэналанен (Пионк, Моррисси) – 38:14 (5x5)   5:1 Эпплтон (Лаури, Коннор) – 57:02 (en)
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