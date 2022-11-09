Даути спровоцировал Капризова грязными действиями перед тем, как Кирилл ударил его

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути спровоцировал российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
На 35-й минуте встречи во время борьбы за шайбу за воротами «королей» Даути припечатал форварда «дикарей» к борту. Затем защитник активными движениями рук повалил Капризова на лёд и в конце ещё попал клюшкой по его спине. Именно после этого нападающий «Миннесоты» ударил Даути, за что получил удаление до конца встречи.
Момент можно увидеть с 0:04 по 0:09.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева площадки.
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