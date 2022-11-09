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Капризов ответил на подлую игру канадца Даути и заехал ему клюшкой по лицу, россиянин получил матч-штраф, видео

Двинул клюшкой по лицу наглому канадцу! Взбешённого Капризова судьи выгнали до конца матча
Елена Кузнецова
Капризов ответил на подлую игру канадца
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Теперь звезда «Миннесоты» может нарваться на дисквалификацию.

Кирилл Капризов ни разу за карьеру в НХЛ не получал даже пятиминутного штрафа. До этого дня. В матче с «Лос-Анджелесом» главную звезду «Миннесоты» выгнали с формулировкой «пять минут и матч-штраф». А это значит, что теперь ему грозит дисквалификация.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Виларди (Копитар, Даути) – 53:57 (5x5)

В концовке второго периода защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути в борьбе у борта повалил Капризова на лёд, несколько раз со всей силы ткнув его клюшкой в спину. Удаления не последовало, хотя действия Даути вполне подпадали под нарушение правил.

ВИДЕО

Кирилл Капризов бьёт Дрю Даути

Кирилл Капризов бьёт Дрю Даути

Фото: Кадр из трансляции

Когда нападающий встал, Даути, ко всему прочему, замахнулся на него клюшкой, но бить не стал, а вот взбешённый такими наглыми действиями Кирилл отмахнулся и зарядил обидчику клюшкой по лицу. Судьи сразу свистнули удаление, а затем объявили просмотр на матч-штраф. Услышав это, Даути издевательски помахал Капризову рукой.

ВИДЕО

Дрю Даути

Дрю Даути

Фото: Кадр из трансляции

По итогам просмотра россиянину выписали не только пять минут, но и матч-штраф за намерение травмировать соперника. Дину Эвасону такое решение совсем не понравилось. Мнения комментаторов разделились. Рэй Ферраро посчитал, что в этой ситуации было бы достаточно пяти минут за опасную игру высоко поднятой клюшкой, но выгонять Кирилла до конца с нависшей угрозой дисквалификации арбитрам не стоило. Его коллега выразил уверенность, что судьи разобрались правильно и наказание заслуженно.

«Судьи решили, что было намерение травмировать. Не согласен с этим. Хочу отметить, что в правилах НХЛ нет пятиминутного удаления за опасную игру высоко поднятой клюшкой, только матч-штраф, малый или двойной малый штраф в случае травмы. Я сильно удивлюсь, если Капризова завтра дисквалифицируют. Но НХЛ автоматически пересматривает матч-штрафы», — написал журналист The Athletic Майкл Руссо.

«Не вижу проблем с решением судей, они правильно разобрались, я согласен, что это матч-штраф. Было намерение травмировать. Но не думаю, что это заслуживает дисквалификации», — отметил бывший арбитр НХЛ Тим Пил.

Хоть Капризов и не так давно играет в НХЛ, с Даути у него своя история взаимоотношений. Когда россиянин после дебютного сезона в НХЛ подписал огромный контракт с зарплатой $ 9 млн, двукратный обладатель Кубка Стэнли Даути заявил, что Кириллу «переплатили».

С тех пор «переплаченный» Кирилл успел побить рекорд «Миннесоты» по голам, передачам и очкам за один сезон и поднять интерес к «Миннесоте» в НХЛ до небес. Так что Даути со своим резким заявлением уже давно сел в лужу.

В этом году Капризов тоже является лидером клуба по очкам и голам, да и сегодня до своего удаления был самым активным игроком в составах обеих команд, нанеся три броска по воротам. Капризов – самая грозная сила «Миннесоты», и опытный Даути знал, кому именно надо залезать под кожу и выводить из игры.

В том пятиминутном меньшинстве «Миннесота» отбилась, а единственный гол в матче забил «Лос-Анджелес» ближе к концу третьего периода. «Миннесота» проиграла, а судьба Капризова решится совсем скоро, перед следующим матчем с «Анахаймом».

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