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Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Овечкина – «-2»

Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Овечкина – «-2»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Первый гол гостей пришёлся на 27-ю минуту матча. Отличился Джейсон Цукер после передач российского нападающего Евгения Малкина и Рикарда Ракелля. Второй гол состоялся на 33-й минуте игры. Теперь шайбу забросил Брок Макгинн. Джефф Картер отметился голевой передачей. На 36-й минуте увеличил преимущество Джефф Питри после пасов Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.

На 53-й минуте единственную шайбу за хозяев забросил Маркус Юханссон с пасов Сонни Милано и Ника Дженсена. Итоговый счёт на табло установил Джейк Гюнцель с паса Криса Летанга на 59-й минуте.

Также в матче приняли участие два российских форварда «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Овечкин заработал коэффициент полезности «-2», а у Кузнецова – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Цукер (Малкин, Ракелль) – 27:43 (5x5)   0:2 Макгинн (Картер) – 32:53 (4x5)   0:3 Питри (Кросби, Гюнцель) – 35:05 (5x5)   1:3 Юханссон (Милано, Дженсен) – 52:22 (5x5)   1:4 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 58:24 (en)
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