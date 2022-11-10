Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Овечкина – «-2»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Первый гол гостей пришёлся на 27-ю минуту матча. Отличился Джейсон Цукер после передач российского нападающего Евгения Малкина и Рикарда Ракелля. Второй гол состоялся на 33-й минуте игры. Теперь шайбу забросил Брок Макгинн. Джефф Картер отметился голевой передачей. На 36-й минуте увеличил преимущество Джефф Питри после пасов Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.
На 53-й минуте единственную шайбу за хозяев забросил Маркус Юханссон с пасов Сонни Милано и Ника Дженсена. Итоговый счёт на табло установил Джейк Гюнцель с паса Криса Летанга на 59-й минуте.
Также в матче приняли участие два российских форварда «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Овечкин заработал коэффициент полезности «-2», а у Кузнецова – «-1».
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