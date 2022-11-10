Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Коламбуса» Гавриков рассказал об отношении к нему в команде после 24 февраля

Защитник «Коламбуса» Гавриков рассказал об отношении к нему в команде после 24 февраля
Комментарии

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков рассказал, как к нему начали относиться после событий 24 февраля.

«После 24 февраля чувствовал ли себя неуютно? Все, кто нас окружает, очень хорошо к нам относятся. И команда делала всё для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Поэтому всё в этом плане было в порядке. И не только в мире хоккея, но и в бытовой жизни в Коламбусе всё было хорошо. Никогда не было проблем с соседями, да вообще ни с кем», — сказал Гавриков в интервью Sport24.

26-летний защитник в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Коламбус» 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Гавриков был задрафтован «Коламбусом» в 2015 году в шестом раунде под общим 159-м номером.

Новость по теме
Один защитник из России попал в топ-20 «домоседов» НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022