Защитник «Коламбуса» Гавриков рассказал об отношении к нему в команде после 24 февраля

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков рассказал, как к нему начали относиться после событий 24 февраля.

«После 24 февраля чувствовал ли себя неуютно? Все, кто нас окружает, очень хорошо к нам относятся. И команда делала всё для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Поэтому всё в этом плане было в порядке. И не только в мире хоккея, но и в бытовой жизни в Коламбусе всё было хорошо. Никогда не было проблем с соседями, да вообще ни с кем», — сказал Гавриков в интервью Sport24.

26-летний защитник в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Коламбус» 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Гавриков был задрафтован «Коламбусом» в 2015 году в шестом раунде под общим 159-м номером.