Один защитник из России попал в топ-20 «домоседов» НХЛ

Популярный портал Daily FaceOff опубликовал рейтинг из лучших игроков обороны в НХЛ, которые выделяются исключительно своими навыками игры в обороне, в то время, как трофей «Джеймс Норрис Трофи» всё чаще выделяет наиболее атакующих защитников по итогам сезона.

Одна из причин, по которой оборонительный компонент «Норриса» в последние годы упускался из виду, заключается в том, что его трудно оценить количественно. Однако за последние пару лет это стало проще с появлением продвинутой статистики, с изучением которой стало понятно, что защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин является главным претендентом на аналогичную награду среди защитников «домоседов», которая могла бы быть названа известного игрока обороны «Монреаль Канадиенс» Рода Лэнгуэя.

С помощью пяти анонимных руководителей фронт-офиса НХЛ и изучения продвинутой статистики портал представил рейтинг топ-20 защитников-«домоседов» среди нынешних игроков, выступающих в лиге.

Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»). Аарон Экблад («Флорида Пантерз»). Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»). Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»). Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»). Колтон Парэйко («Сент-Луис Блюз»). Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»). Маккензи Уигар («Калгари Флэймз»). Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси Дэвилз»). Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»). Дарнелл Нурс («Эдмонтон Ойлерз»). Брэндон Карло («Бостон Брюинз»). Джош Морисси («Виннипег Джетс»). Райан Грейвз («Нью-Джерси Дэвилз»). Ноа Хэнифин («Калгари Флэймз»). Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Дэвилз»). Ти Джей Броди («Торонто Мэйпл Лифс»). Маттиас Самуэльсон («Баффало Сэйбрз»). Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»). Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»).