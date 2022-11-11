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Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Детройт»

Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 8:2.

На 16-й минуте матча гости открыли счёт после точного выстрела Мики Зибанеджада. Но через три минуты хозяева сравняли – точен был Джо Велено. На 28-й минуте Лукас Рэймонд вывел хозяев вперёд, но больше они так и не забили. Крис Крайдер с передачи российского нападающего Артемия Панарина на 31-й минуте сравнял счёт. На 47-й минуте Адам Фокс вывел гостей вперёд. Ещё через минуту Гудроу с передачи всё того же Панарина увеличил преимущество. Потом за одну минуту Зибанеджад оформил дубль и отличился Жюльен Готье. На 53-й минуте забросил шайбу Либор Гайек, а точку в матче поставил Джимми Веси на 57-й минуте.

Также одной грлевой передачей отметился российский форвард Виталий Кравцов, а голкипер из России Игорь Шестёркин совершил 18 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс) – 15:40 (5x5)   1:1 Велено (Берггрен, Мяяття) – 18:46 (5x5)   2:1 Рэймонд (Ларкин) – 27:33 (5x5)   2:2 Крайдер (Панарин, Фокс) – 30:59 (5x4)   2:3 Фокс (Хитил, Лафренье) – 46:01 (5x5)   2:4 Гудроу (Панарин, Кравцов) – 47:22 (5x5)   2:5 Зибанеджад (Веси, Крайдер) – 48:13 (5x5)   2:6 Готье (Гудроу, Бле) – 48:58 (5x5)   2:7 Гайек (Хитил, Лафренье) – 52:47 (5x5)   2:8 Веси (Гудроу) – 56:31 (4x5)
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