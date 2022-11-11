Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 8:2.



На 16-й минуте матча гости открыли счёт после точного выстрела Мики Зибанеджада. Но через три минуты хозяева сравняли – точен был Джо Велено. На 28-й минуте Лукас Рэймонд вывел хозяев вперёд, но больше они так и не забили. Крис Крайдер с передачи российского нападающего Артемия Панарина на 31-й минуте сравнял счёт. На 47-й минуте Адам Фокс вывел гостей вперёд. Ещё через минуту Гудроу с передачи всё того же Панарина увеличил преимущество. Потом за одну минуту Зибанеджад оформил дубль и отличился Жюльен Готье. На 53-й минуте забросил шайбу Либор Гайек, а точку в матче поставил Джимми Веси на 57-й минуте.

Также одной грлевой передачей отметился российский форвард Виталий Кравцов, а голкипер из России Игорь Шестёркин совершил 18 сейвов.