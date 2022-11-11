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Рантанен оценил ассистентские навыки Маккинонна, отдавшего два паса в игре с «Нэшвиллом»

Рантанен оценил ассистентские навыки Маккинонна, отдавшего два паса в игре с «Нэшвиллом»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3) прокомментировал игру с форвардом Натаном Маккинноном, а также оценил его голевой пас в момент первого гола «лавин» во встрече.

«Я и Нейт уже некоторое время играем вместе, так что, очевидно, между ними есть какая-то «химия». Натан действительно хороший распасовщик, он очень хорошо находит эти зоны. Думаю, что мы хорошо двигались, и, возможно, игроки «Нэшвилла» немного устали. Затем нашлись эти зоны, и Нейт сделал отличный пас», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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