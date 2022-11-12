«Коламбус» потерял ключевого защитника до конца сезона из-за травмы

25-летний американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, полученной в прошедшей игре с «Филадельфией Флайерз» (5:2). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Защитник забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Филадельфией» в ночь на пятинцу, 11 ноября, прежде чем уйти со льда на отметке 17.01 первого периода после того, как пропустил силовой приём и ударился о борт. После игры врачи диагностировали у него разрыв суставной губы плеча.

В нынешнем сезоне Веренски принял участие в 13 встречах за «Коламбус, в которых отметился восемью результативными действиями (3+5) при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени в 24 минуты. Всего в НХЛ в 416 матчах он набрал 245 (79+166) очков.

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