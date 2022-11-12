Шайбы Барабанова и Свечникова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Даллас»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Тимо Майер, Логан Кутюр, Томаш Герт, а также российские нападающие Александр Барабанов и Евгений Свечников. На счету Барабанова также одна результативная передача.
У «Далласа» забивали Роопе Хинц, Джо Павелски, а также дублем отметился Джейми Бенн.
Напомним, эта победа стала для «Сан-Хосе» первой за последние шесть игр. «Даллас», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду. Предыдущий матч был проигран «Виннипегу».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бенн – 04:42 (5x5) 1:1 Барабанов (Гертл, Кутюр) – 06:13 (5x4) 1:2 Свечников (Линдблом, Лоренц) – 12:18 (5x5) 2:2 Бенн (Делландреа) – 19:39 (5x5) 2:3 Майер (Лабанк) – 20:29 (5x5) 2:4 Кутюр (Барабанов) – 21:05 (5x5) 2:5 Гертл (Майер, Мегна) – 40:29 (5x5) 3:5 Хинц (Робертсон, Павелски) – 46:18 (5x5) 4:5 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 52:06 (5x5)
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