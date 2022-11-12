Шайбы Барабанова и Свечникова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Даллас»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Тимо Майер, Логан Кутюр, Томаш Герт, а также российские нападающие Александр Барабанов и Евгений Свечников. На счету Барабанова также одна результативная передача.

У «Далласа» забивали Роопе Хинц, Джо Павелски, а также дублем отметился Джейми Бенн.

Напомним, эта победа стала для «Сан-Хосе» первой за последние шесть игр. «Даллас», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду. Предыдущий матч был проигран «Виннипегу».