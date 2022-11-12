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Евгений Малкин оценил ход и итоги матча, в котором был признан первой звездой

Евгений Малкин оценил ход и итоги матча, в котором был признан первой звездой
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). 36-летний форвард забил гол и отдал результативную передачу, став первой звездой матча.

«В первом мы играли немного лучше, чем соперник. «Торонто» играл лучше во втором периоде. Мы были недовольны этим. Мы разговариваем в раздевалке и стараемся играть лучше. Мы выиграли последнюю встречу, продолжили работать и выиграли ещё одну», — приводит слова Малкин журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

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