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Малкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам среди европейских центрфорвардов

Малкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам среди европейских центрфорвардов
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». Этот гол стал для 36-летнего форварда 450-м в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Малкин вышел на третье место в истории лиги по числу шайб, заброшенных европейскими центральными нападающими. Россиянин сравнялся с Петером Штястны. Больше забили только Сергей Фёдоров (483) и Матс Сундин (564).

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

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