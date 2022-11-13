Кучеров: мне не место в топ-100 игроков. У меня нет броска Мэттьюса и скорости Макдэвида

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал своё включение в топ-100 лучших игроков НХЛ нашего времени. Издание The Athletic поставило его на 72-е место.



«Это круто, но я не могу быть в списке 100 лучших игроков нашего времени. Мне там не место. У меня нет скорости. Нет такого броска, как у Остона Мэттьюса. Нет скорости Коннора Макдэвида. Тех ярких качеств, о которых люди говорят. Высокий хоккейный интеллект? Не думаю, что людям до этого есть дело. Это не крутят в хайлайтах, об этом особо не говорят. Это не так интересно.



Я знаю каждого защитника, их сильные и слабые стороны. Я могу послать шайбу туда, где он не очень силён, атаковать это пространство, атаковать его слабое место. Пришлось учиться, смотреть видео. Может, кто-то ходит на прогулку, выпить. Я просто хочу пересматривать смены.



У меня нет скорости, нет сумасшедшего броска или проворства. Я никак не могу быть лучшим в этих навыках. У меня их нет от природы. Я не могу прыгать на метр вверх, только на 60 см. Поэтому я должен был пользоваться умом. Вот тот парень в спортзале? Я знаю, что он замешкается с шайбой. Я пойду на него, и он отдаст мне шайбу», — сказал Кучеров.