Реакция Кочеткова на первый шат-аут за карьеру в НХЛ в матче с «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ. Вратарь был признан первой звездой матча. Россиянин бурно отпраздновал победу с сиреной об окончании матча.

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23-летний голкипер провёл свой второй матч в текущей регулярке и одержал вторую победу. Кочетков был вызван из АХЛ 9 ноября после травмы основного вратаря «Харрикейнз» — Фредерика Андерсена. В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».