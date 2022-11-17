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Александр Юдин: СКА не воспользовался своими моментами, а у Казани проснулся Радулов

Александр Юдин: СКА не воспользовался своими моментами, а у Казани проснулся Радулов
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Бывший защитник СКА, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал игру в Казани между «Ак Барсом» и СКА (5:2).

«Думаю, матч в Казани показал, что и СКА заслуженно идёт первым, и «Ак Барс» рано списывают со счетов. Петербуржцы были лучше два периода, обстреляли все штанги, Бучельников не забыли в пустые. Некстати для СКА у казанцев проснулся Радулов, который напомнил себя прежнего. По моментам было примерное равенство, но то, что не залетело у СКА, зашло у «Ак Барса».

Что касается травмы Евсеева, то это хоккей, такие эпизоды случаются. Всего полгода назад сам Евсеев в игре Кубка Харламова ровно таким же приёмом на несколько месяцев вывел из игры того же Бучельникова, в похожем эпизоде летом сломался Мичков. Парню здоровья, он классно проявляет себя в этом сезоне», — заявил Юдин «Чемпионату».

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