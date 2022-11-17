Р. Ротенберг: «Ак Барс» играл матч жизни. СКА не сдал этот экзамен, подарки подарил

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:5) и рассказал об игре армейцев во втором периоде матча.

«Замечательная атмосфера сегодня на матче была, полные трибуны болельщиков. Думаю, что всем хоккей понравился, много голов, такой хоккей нам нужен! Мы понимали, в какой ситуации находится «Ак Барс», понимали, что они будут играть матч жизни. Мы вышли играть теми, кто у нас есть, такая проверочка была для нас, мы этот экзамен не сдали. Поздравляю «Ак Барс» с победой, сильная команда, пожелаем им удачи дальше. А мы будем работать!



Что произошло во втором периоде? Вроде не Новый год ещё, но такие подарки мы подарили. Вообще, в начале игры были три стопроцентных момента у нас, надо было их реализовывать. Ребята должны понимать, что в таких матчах надо забивать свои голы, брать игру на себя. Вот Радулов взял игру на себя сегодня. Да, мы подарили эти голы, детские индивидуальные ошибки. Но это хоккей, у нас много пищи для размышлений сегодня. У нас есть проблемы, болезни, мы все переболели на Дальнем Востоке, на антибиотиках выходили. Но надо уметь и в таких ситуациях выигрывать матчи, мы не ищем оправданий. Соперники ждут нашей ошибки, но мы их больше не допустим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Питерские армейцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 32 игр. СКА потерпел четвёртое поражение в основное время в сезоне.