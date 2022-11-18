Кросби вышел на 35-е место по голам за карьеру в НХЛ, обогнав Троттье и Госсу

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей дублем и двумя результативными передачами отметился капитан команды Сидни Кросби. Первая шайба стала для канадца 525-й в 1125 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Кросби вышел на чистое 36-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, превзойдя результат Брайана Троттье (524). В свою очередь вторая шайба в этом матче позволила Кросби достичь отметки в 526 голов за карьеру, обогнать Мариана Госсу (525) и выйти на единоличное 35-е место по голам в НХЛ.

Ближайшей целью для канадского форварда теперь является результат Фрэнка Маховлича (533).